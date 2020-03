GP Extreme Triathlon São Carlos vai agitar São Carlos

Durante dois dias, cerca de 300 triatletas de 14 estados participarão daquela que é considerada uma das provas nacionais mais desafiadoras da modalidade - Crédito: Divulgação

Na tarde desta terça-feira, 3, o prefeito Airton Garcia e o secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, receberam no Paço Municipal, Sandro Bernardoni, organizador do GP Extreme Triathlon São Carlos, evento que acontece na cidade nos próximos dias 7 e 8 de março. Além de agradecer pelo apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Esportes, Bernardoni ainda presenteou o prefeito e o secretário com bonés personalizados do evento e outros itens como medalha, troféu e camiseta.

Durante dois dias, cerca de 300 triatletas de 14 estados participarão daquela que é considerada uma das provas nacionais mais desafiadoras da modalidade. São 1000 metros de natação, 100 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Pelo porte do desafio, o evento atrai atletas como Bia Neres, triatleta campeã brasileira e sulamericana, da seleção brasileira feminina, que representou o Brasil nos Jogos Panamericanos de Toronto 2015 e briga por vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Além de Bia Neres, o GP Extreme este ano vai receber também Vinicius Canhedo, que já foi o melhor triatleta amador do mundo em 2014 e, desde que se profissionalizou, vem se destacando em provas ao redor do mundo, incluindo o IRONMAN 70.3 Miami, em que já chegou a ser o 4º colocado.

Atletas de elite formados em São Carlos também estão na lista de inscritos das provas. É o caso de Edvânio Monteiro, triatleta de 27 anos de idade, que é destaque em provas nacionais e internacionais.

É estimado pelos organizadores que o GP Extreme movimente cerca de R$ 540 mil em São Carlos durante dois dias. Bernardoni destacou a importância de ter o apoio do poder público: “A Prefeitura dá o suporte necessário para trazer o evento. Faz um pequeno investimento em infraestrutura e o evento deixa um grande retorno com a vinda dos atletas. É estimado pela Embratur que cada atleta deixa 200 dólares por dia na cidade que os recebe. Nós temos mais de 300 atletas, é só fazer a conta.”

O prefeito Airton Garcia ressalta a divulgação que a cidade ganha enquanto sede do evento: “É uma vitrine, que leva o nome de São Carlos para o Brasil todo, e até para o mundo".

De acordo com Edson Ferraz a cidade tem a capacidade de sediar grandes eventos e de receber a todos muito bem. "Vamos recepcionar atletas de elite, que estão acostumados com excelentes hospedagens e eles verão que São Carlos não fica devendo nada a grandes centros”, garante o secretário de Esportes e Cultura de São Carlos.

As provas serão realizadas no sábado, dia 7, a partir do meio dia, e no domingo, dia 8, a partir das 10h no Parque Ecoesportivo Damha. A entrada é gratuita e ao lado da área de provas terá uma praça de food trucks.

