Goleiro troca de clube em São Carlos e assina com o Grêmio

Júlio em ação pelo São Carlos na Bezinha: trocou de casa e promete empenho - Crédito: Divulgação/São Carlos FC

O Grêmio São-carlense continua a série de contratações visando a formação da equipe para o Campeonato Paulista da Série A4 e na manhã desta sexta-feira, 29, anunciou o quinto reforço para a alcateia, que tem no comando o técnico Marcus Vinícius.

Trata-se do goleiro Júlio Rossigalli, 22 anos. Natural de São Carlos, ele defendeu a Águia no Paulista da Série B este ano e mudou de clube. Chega para a sua primeira temporada no Lobão e soma forças ao elenco.

Ao São Carlos Agora, Júlio falou de sua expectativa para 2025, elogiando a estrutura e planejamento do clube. “A expectativa é a melhor possível. Chegar em uma equipe como o Grêmio, com estrutura e planejamento, deixa a expectativa de um excelente trabalho para buscar o acesso para a série A3, com muito trabalho”, disse.

Determinação e honestidade

Júlio vai vestir pela primeira vez a camisa gremista e afirmou que chega com muita vontade de mostrar o seu valor e ambição com a camisa tricolor.

“Não só a torcida, mas todos os meus companheiros e a comissão técnica podem esperar um cara determinado, focado e honesto, que sabe o peso de vestir a camisa do Grêmio e da importância de conquistar esse acesso. Juntos nós vamos chegar lá”, prometeu Júlio.

