Goleadas marcam a rodada da Taça São Carlos

Esportiva aplicou a maior goleada da rodada e se candidata ao título da Copa São Carlos - Crédito: Jhonatan Celestino

Três movimentados jogos deram sequência a fase de classificação da 3ª Copa São Carlos de Futsal. Promovida pela Liga Desportiva, a bola rolou no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. Três eletrizantes partidas deixaram os torcedores em êxtase.

Na primeira, tudo indicava que seria uma vitória tranquila para o Pakabá que abriu vantagem de 5 a 1 contra o Loz Bárbaros. No entanto, em uma demonstração de garra e determinação, o Loz Bárbaros reagiu de forma surpreendente, conseguindo empatar nos últimos instantes finais. O placar final ficou em 6 a 6 trouxe à tona toda a emoção que só o futsal pode proporcionar.

No segundo encontro, um placar dilatado, com direito a uma goleada de dois dígitos. A AA Cruzeiro do Sul enfrentou a Esportiva São Carlos, que mostrou sua superioridade e não deu chances ao adversário. O placar de 11 a 2 deixou clara a força da Esportiva e consolidou sua posição no grupo.

Fechando a noite, o Jardim Beatriz enfrentou o Proara em mais um confronto emocionante. Com uma atuação sólida, o Jardim Beatriz venceu por 5 a 1, encerrando a rodada com chave de ouro e colocando-se como uma das possíveis surpresas da competição.

A Liga Desportiva ressalta a importância da presença do público, que tem sido fundamental para o sucesso do evento. "O público abraçou a competição, demonstrando a força do futsal em São Carlos", destacou Rafael Bastos, diretor da entidade. “A presença dos torcedores é um espetáculo à parte, reforçando o papel do futsal como uma paixão que movimenta a cidade”, complementou.

Mais jogos

Na noite desta quinta-feira, 3, as emoções continuam no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu, com duas partidas que encerram a rodada do Grupo A.

A partir das 19h, o Falcão Dourado enfrenta o A.C. Cometa Cristão e na sequência, às 20h, o duelo entre Prohab e Meninos de Vila. As quatro equipes estreiam na competição.

