Golden Team surpreende e é finalista na Copa Elisângela Rebordões

Golden Team comemora a conquista da vitória e da vaga para a decisão da série Prata - Crédito: Zé_Photograpy

O Golden Team, de Américo Brasiliense, comandado pelo técnico Balu, é finalista da série Prata da Copa de Vôlei Feminino Elisângela Rebordões.

Em uma batalha de quatro sets e 1h56 de jogo, o time de Américo fez 3 sets a 1 no Fênix e vai disputar o título da competição em 2023. As parciais foram 25/20, 22/25, 25/19 e 25/19.

O destaque do jogo, eleita a melhor atleta, foi Luana, do Golden. A partida, realizada no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, foi marcada por pura adrenalina. As quatro parciais foram equilibradíssimas e decididas nos detalhes.

As atletas do técnico Balu tiveram mais sangue frio e conseguiram concretizar as jogadas com mais eficiência e garantir presença na decisão do torneio regional. O Golden aguarda agora o vencedor do encontro entre UFSCar x São Carlos Clube B, que acontece na próxima terça-feira, 14.

Golden Team: Giovana, Luana, Tati, Greyce, Dani, Josie, Ana Laura, Marli, Isabela, Carla e Luelen. Técnico: Balu.

Fênix: Jéssica, Rafa, Marília, Carol, Valéria, Jéssica, Cris, Erica, Fran, Melissa, Taline, Duda, Renata e Luiza.

Árbitros: Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

