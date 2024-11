Golden Team comemora a conquista da Série Prata na Copa AVS/Smec

Golden Team, de Américo, é o primeiro campeão da temporada 2024 da Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Enfim, o primeiro campeão da 9ª Copa AVS/Smec foi conhecido e o título foi para o Golden Team, de Américo Brasiliense, comandado pelo técnico Balú.

Na noite de quarta-feira, 6, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, a equipe venceu o São Carlos Clube por 3 sets a 1 e conquistou o título da série Prata.

A partida foi bem equilibrada e durou 1h55, tendo na ponta Dani, a MVP da partida, que teve as parciais de para a equipe de Américo.

As quatro parciais foram bem disputadas, com o jogo sendo decidido nos detalhes. As atletas do Golden tiveram mais equilíbrio emocional e conseguiram garantir uma vitória com autoridade, encerrando a temporada com chave de ouro.

A partida teve a arbitragem de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

São Carlos Clube: Sílvia, Roberta, Adriana, Carol, Fran, Geizilaine, Daíza, Giulia, Cláudia Cury, Amanda, Juliana, Luana, Marília, Cláudia. Técnica: Sandra.

Golden Team: Camila, Giovana, Carol, Denise, Ellen, Patrícia, Greyce, Dani, Wilma, Mônica, Luana, Ana Laura, Vitória e Luellen. Técnico: Balu.

