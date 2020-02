Garotada do baby foot se prepara para o primeiro desafio do ano na Mult Sport

Garotada se prepara para o primeiro desafio do ano - Crédito: Divulgação

As categorias sub8 e sub7 (baby foot) da Mult Sport unidade shopping se preparam para o primeiro desafio do ano. Um amistoso onde os atletas serão avaliados e poderão muito em breve fazerem parte das equipes de competição do Centro Esportivo Multi Esporte.

As próximas semanas serão de muito treinamento para os atletas onde o foco será a preparação para esse primeiro amistoso que irá acontecer no próximo dia 11 de março.

Vale ressaltar que o intuito dessa atividade é primeiramente fazer com que esses pequenos atletas tenham a oportunidade de participar desse momento único, e também avaliar o nível técnico individualmente e a qualidade do grupo.

“O convívio e a integração entre os atletas, o relacionamento com crianças de outras equipes, acreditamos ser de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do ser humano”, disse o professor Douglas Lima. “É importante ressaltar que, o que menos importa é o resultado final, onde o ganhar ou perder não é o mais importante, porem faz parte de um aprendizado onde devemos valorizar sim o relacionamento em grupo e o respeito ao adversário”, emendou.

