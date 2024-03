Garçom do Grêmio acredita na vitória contra o Naça, mas quer os pés no chão

Eduardo Ribeiro sobre a partida em São Paulo: "Temos ciência de que mais uma vez será um jogo difícil e quem errar menos sairá vitorioso" - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Destaque do Grêmio São-carlense na vitória diante do Independente de Limeira no último final de semana por 2 a 0, ao ter participação direta no primeiro gol e assistência para o segundo, o lateral direito Eduardo Ribeiro acredita na vitória, mas afirmou que é fundamental para a equipe, ter os pés no chão na tarde desta quarta-feira, 6.

No estádio da rua Comendador Souza, em São Paulo, o Lobo da Central encara o Nacional a partir das 10h e vai em busca dos três pontos pela rodada 10 da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

Em segundo lugar com 19 pontos, terá um adversário que sonha para chegar ao G8. Atualmente está em 10º lugar com 9 pontos.

O técnico será mais uma vez o interino Rafael Sundermann que terá o reforço do lateral esquerdo Severo que cumpriu suspensão contra o Independente, mas não terá o volante (e capitão) Alê, que cumpre suspensão motivada por três amarelos. O zagueiro Christian, o lateral direito Gustavo Moreira e o meia Dudu continuam entregues ao departamento médico. O também lateral direito Joao Silveira é dúvida.

Com 39 jogos pelo Grêmio São-carlense, Eduardo Ribeiro vem para a sua terceira temporada e está a três jogos de se tornar o jogador com mais partidas na história do clube. Hoje o posto é de Zé Vitor, com 41 jogos.

Nesta quarta o lateral completa 40 partidas e chega com moral e com a ‘banca’ de garçom. Animado, acredita na conquista dos três pontos, mas afirma que o Nacional é uma equipe qualificada e experiente. Por esse motivo, a prudência e respeito são necessários para conquistar a meta traçada.

O lateral direito concedeu entrevista e relatou o que espera da importante partida

São Carlos Agora - Contra o Nacional, após a vitória, como vai a equipe em termos de ânimo e expectativa?

Eduardo Ribeiro - Sem sombra de dúvidas, uma vitória eleva o ânimo da equipe para trabalhar! Mas o campeonato exige pé no chão porque quarta já tem jogo e cada jogo é uma história! Nosso grupo sabe bem disso!

SCA - Como define o Nacional? A equipe realiza uma campanha instável. Isso prejudica a forma de jogar do Grêmio?

Eduardo Ribeiro - Apesar da instabilidade da equipe, sabemos que do lado de lá tem diversos jogadores qualificados e a nossa comissão técnica tem passado as informações necessárias para que possamos fazer um bom jogo!

SCA - O time será cauteloso lá ou vai em busca dos 3 pontos?

Eduardo Ribeiro - A identidade da nossa equipe é propor o jogo e buscar sempre a vitória! Acredito que todas equipes que enfrentarmos também vão com o mesmo pensamento. Vencer!!!

Mas temos ciência de que mais uma vez será um jogo difícil e quem errar menos sairá vitorioso!

Rodada 10

Quarta-feira, 6

15h – Joseense x Barretos

15h – Nacional x Grêmio São-carlense

15h – Vocem x Francana

19h – SKA Brasil x Jabaquara

19h30 – Penapolense x América

19h30 – Barbarense x Rio Branco

20h – Audax x Taquaritinga

20h – Independente x XV de Jaú

Classificação

Barretos, 20 pontos

Grêmio São-carlense, 19 pontos

XV de Jaú, 18 pontos

Francana, 17 pontos

Vocem, 16 pontos

Rio Branco, 14 pontos

Taquaritinga, 14 pontos

Barbarense, 13 pontos

Audax, 10 pontos

Nacional, 9 pontos

Penapolense, 8 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

SKA Brasil, 7 pontos

Independente, 7 pontos

Joseense, 5 pontos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também