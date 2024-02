Galo mostra força e goleia no Raspadão da Aracy

SIGA O SCA NO

Galo das Arábias triturou o Aymoré na segunda rodada do raspadão: 6 a 0 - Crédito: Divulgação

Na ensolarada e quente manhã de domingo, 11, um grande público compareceu para prestigiar a segunda rodada do grupo B da fase de classificação do 14º Raspadão do Aracy.

Quatro disputados jogos foram realizados no raspadão do bairro e o grande destaque foi o Galo das Arábias que conquistou uma expressiva goleada.

Com autoridade, a equipe despachou o Aymoré ao aplicar 6 a 0 com extrema tranquilidade.

Mais quatro jogos movimentaram a manhã esportiva do raspadão. O Planalto Verde encontrou dificuldades, mas superou o Unidos por 2 a 1.

Nas outras duas partidas, dois empates. Vila Bahia e Zavaglia ficaram no 1 a 1 enquanto que Ousadia 3 Aracy 2 proporcionaram um festival de gols no empate em 3 a 3.

Intimidade com o gol

Dentre os artilheiros da competição, após duas rodadas, dois jogadores se destacam. Willian, do Galo das Arábias já balançou as redes em quatro oportunidades.

Outro ‘matador’ é Porquinho, do Planalto Verde, autor de três gols na competição.

