Galo das Arábias tem que vencer para ‘respirar’ no Raspadão

Em situação crítica, Galo das Arábias tem que vencer o Aracy para manter boas as chances de classificação - Crédito: Divulgação

O Galo das Arábias tem uma partida decisiva pela fase de classificação do 15º Campeonato Raspadão na manhã deste domingo, 2, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy, quando tem início a 4ª rodada da fase de classificação e as equipes do grupo A enfrentam as do B.

A partir das 8h a bola rola e cinco jogos estão programados. A quinta partida, que encerra o dia esportivo no Raspadão, vai ser de “vida ou morte” para o Galo das Arábias.

Atual vice-campeã, o time faz uma campanha irregular e ainda não venceu. Nas três primeiras apresentações, empatou uma partida e perdeu as outras duas e pode ser eliminada de maneira precoce. Para que isso não aconteça, a equipe tem que vencer o Aracy para manter as chances de classificação para as quartas de final.

A rodada

Nata São-carlense x Tijuco Preto

Zavaglia x Desportivo Central

Nova Era x Caixa D’Água

Bola + 1 x Pé na Porta

Galo das Arábias x Aracy

