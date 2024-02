Galo da Comarca enfia 5 no Nacional e lidera a A4

Jogadores do XV de Jaú comemoram um dos gols na ‘sacola’ em cima do Nacional por 5 a 1 - Crédito: Eder B. Martins/XV de Jaú

O empate em 2 a 2 conquistado em Taquaritinga foi no sufoco e até considerado heroico. Porém, o ponto conquistado não foi suficiente para que o Grêmio São-carlense se mantivesse na ponta do Campeonato Paulista da Série A4 após a conclusão da terceira rodada da fase de classificação.

Quem “canta no terreiro” agora é o Galo da Comarca. O XV de Jaú, na noite de quarta-feira, 7, humilhou o Nacional da Capital ao aplicar 5 a 1 no estádio Zezinho Magalhães e com isso assumiu a primeira colocação isolada.

O time jauense manteve o 100% de aproveitamento e está com nove pontos conquistados. O Lobo da Central vem logo atrás com 7, empatado com o CAT e Barretos. Por outro lado, na outra extremidade da tabela de classificação, o SKA Brasil, de Santana do Parnaíba começa a ficar assustado com o ‘fantasma’ do rebaixamento, já que perdeu os três jogos que disputou.

Resultados da 3ª rodada

América 2 x 2 Audax

Taquaritinga 2 x 2 Grêmio São-carlense

Rio Branco 1 x 2 Jabaquara

Francana 1 x 0 Barbarense

Penapolense 3 x 1 Joseense

Barretos 2 x 1 Ska Brasil

XV de Jaú 5 x 1 Nacional

Independente 1 x 1 Vocem

Classificação

1. XV de Jaú – 9 pontos

2. Grêmio São-carlense – 7 pontos

3. Taquaritinga – 7 pontos

4. Barretos – 7 pontos

5. Francana – 6 pontos

6. Audax – 5 pontos

7. Penapolense – 4 pontos

8. Rio Branco – 4 pontos

9. Nacional – 4 pontos

10. Jabaquara – 3 pontos

11. Vocem – 2 pontos

12. Independente – 2 pontos

13. América – 2 pontos

14. União Barbarense - 1 ponto

15. Joseense – 1 ponto

16. Ska Brasil – 0 ponto

