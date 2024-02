Gabriel Argentino estreia no Grêmio e prega ‘pés no chão’

Gabriel: “Sei que a partida é fora de casa, mas temos que buscar os três pontos e se manter entre os primeiros” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Comemorar sim, mas sem euforia. E de preferência com os pés no chão. O atacante Gabriel Argentino que fez sua estreia no Grêmio na goleada em cima do América de Rio Preto (5 a 1) na noite de sábado, 3, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, disse que o importante é que todos os atletas mantenham os “pés no chão”.

Agradecido ao técnico Leandro Mehlich pela oportunidade, o manauara que defendeu o Rio Branco no ano passado afirmou que o momento é dedicação, uma vez que apenas dois jogos foram realizados até aqui pela fase de classificação da Série A4 do Paulista.

“Estou feliz por estrear com a camisa do Grêmio. Acompanho o time desde 2023, quando foi semifinalista na Bezinha. E ter a oportunidade num jogo em que goleamos, a sensação é incrível”, disse.

Agora o CAT

Gabriel disse que o time tem que manter os pés no chão e que a dedicação tem que ser ainda maior. Líder por saldo de gols da A4 e com 100% de aproveitamento, a meta é manter a trajetória de vitórias. “Sei que a partida é fora de casa, mas temos que buscar os três pontos e se manter entre os primeiros”, ponderou o atacante que disse que sua principal virtude é buscar incessantemente o gol, salientando, porém, que gosta de ser garçom. “Poder dar assistências para os companheiros é um privilégio”, finalizou.

3ª rodada

Terça-feira, 6

15h – América x Audax

Quarta-feira, 7

15h – Taquaritinga x Grêmio São-carlense

15h – Rio Branco x Jabaquara

19h30 – Francana x Barbarense

19h30 – Penapolense x Joseense

20h – Barretos x Ska Brasil

20h – XV de Jaú x Nacional

20h – Independente x Vocem

Classificação

1. Grêmio São-carlense – 6 pontos

2. Taquaritinga – 6 pontos

3. XV de Jaú – 6 pontos

4. Nacional – 4 pontos

5. Audax – 4 pontos

6. Barretos – 4 pontos

7. Rio Branco – 4 pontos

8. Francana – 3 pontos

9. Penapolense – 1 ponto

10. Vocem – 1 ponto

11. Joseense – 1 ponto

12. União Barbarense - 1 ponto

13. Independente – 1 ponto

14. América – 1 ponto

15. Ska Brasil – 0 ponto

16. Jabaquara – 0 ponto

