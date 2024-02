Gabriel Argentino decide mais uma partida, Grêmio vence e dorme na liderança

O "cara": Gabriel Argentino, artilheiro do Grêmio, anotou para o Grêmio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O técnico interino Rafael Sundermann começou bem no comando do Grêmio São-carlense. Em substituição a Leandro Mehlich, que deixou o time, o Lobo conquistou um excelente resultado na tarde deste sábado, 24, e venceu o Audax pela contagem mínima no estádio municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco.

Gabriel Argentino voltou a marcar. Logo aos 5 minutos da etapa final. Com o resultado, o Grêmio chega aos 16 pontos, após cumprir compromisso pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. O então líder XV de Jaú, com 15 pontos, joga na manhã deste domingo, 25, em Assis, contra o Vocem.

Sundermann fez várias modificações no Grêmio que mostrou um futebol sólido. A zaga de mostrou segura e o meio campo construiu várias jogadas. Na verdade, o 1 a 0 foi pouco para o time gremista que criou várias chances para marcar. Desta vez, quem se mostrou inoperante, foi o ataque do Lobo. Porém, fez o suficiente para conquistar importantes três pontos na competição.

O jogo

Na primeira etapa, o Grêmio teve as melhores chances para chegar ao gol. A primeira prova foi logo aos 50 segundos, quando Vinícius perdeu um gol cara a cara com Arthur Gazze, que defendeu a bola com os pés.

Nos primeiros 20 minutos, as principais ações ofensivas foram do Lobo da Central, mas a partir da metade do primeiro tempo, o Audax começou a se assanhar e levou perigo para Gustavo Belli.

Mas o Grêmio tinha a posse de bola e conseguia anular as ações adversárias. Mas, da mesma forma que criava as chances, o ataque gremista não conseguia concretizar com eficiência. Desta forma, ninguém balançou as redes nos 45 minutos iniciais.

Na etapa final, o panorama não se alterou e o Grêmio mostrava um time mais equilibrado e logo aos 5 minutos, Gabriel Argentino colocou o time em vantagem após aproveitar cruzamento para a área do Audax. Dominou a bola, se livrou da marcação e chutou forte, sem chances para Arthur Gazze. Lobo 1 a 0.

Bem postado em campo, em minuto algum o Lobo foi pressionado, mas aos poucos, a equipe recuou e passou a jogar nos contra golpes, recuando demasiadamente e deu campo para o Audax que mesmo assim não levava perigo ao gol de Gustavo Belli.

Com o enredo do Audax com a posse de bola, mas sem eficiência e o Grêmio perdendo excelentes chances de ampliar, o jogo terminou e com os 3 pontos, o time dorme na liderança da A4, com 16 pontos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também