Futsal feminino de São Carlos perde e fica em 4º lugar nos Abertos

A equipe de futsal feminino ASF São Carlos foi ao limite, porém não conseguiu o almejado pódio nos Jogos Abertos do Interior, que terminaram no final de semana em São José do Rio Preto.

Na manhã de sábado, 14, no ginásio municipal de esportes Horácio Baby Barione, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço encarou Marília na disputa pela medalha de bronze e perdeu por 2 a 0.

“Nosso time sentiu muito cansaço e a carga emocional da partida contra o São José. Mas tivemos possibilidades de conseguir um bom resultado. Porém, a quarta colocação foi boa e minha avaliação é positiva. Evoluímos como equipe e individualmente estamos prontos para o final desta temporada, onde teremos grandes desafios”, disse Fabiano Lourenço.

Com o resultado, o time são-carlense terminou na quarta colocação e retornou para casa e passou a focar as atenções nas duas competições que restam na temporada. A Liga Paulista e o Campeonato Paulista, já que nesta terça-feira, 17, segue para Taboão da Serra e no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, encara o Instituto Lince a partir das 18h.

