Fora de casa, vôlei masculino vence o primeiro jogo da final da APV

A equipe adulta de vôlei masculino Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit venceu a primeira partida da final da Série Prata do Campeonato da Associação Pró Voleibol. Na tarde de sábado, 28, em Araras, superou a equipe da casa por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/11 e 25/19.

Segundo o técnico Dudão, a equipe começou a partida muito desconcentrada, com muitos erros considerados infantis, deixando a partida bem equilibrada até o segundo terço do set, quando melhorou o saque, bloqueio e passaram a acertar os contra-ataques.

No segundo set os atletas começaram muito mais concentrados e colocaram ritmo forte no saque e contra-ataque, fechando com mais tranquilidade. No terceiro set novamente começaram desconcentrados e foram se reencontrando aos poucos para fechar a partida novamente com bom ritmo de saque e contra ataques. Neste sábado, 5, será realizada a segunda partida da final, a partir das 16h no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Já no domingo, 6, a dupla de vôlei de areia disputa a final do Circuito Estadual da APV em Pirassununga a partir das 9h.

