Fluminense x Água Santa jogam hoje no Luisão; são-carlense Enzo está escalado no Tricolor

Enzo: mais uma craque são-carlense se destacando no Tricolor Carioca - Crédito: divulgação

O Fluminense terá pela frente o Água Santa-SP, nesta terça-feira, no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. A partida será as 19h30 (de Brasília), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os tricolores estão motivados para a partida. Os cariocas estão com 100% de aproveitamento na Copinha. Na segunda fase, o Fluminense eliminou o CRB pelo placar de 3 a 0. Do outro lado, o Água Santa quer surpreender. Os paulistas derrotaram o Linense-SP na fase anterior.

Quem se classificar deste duelo, irá enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo-SP e Juventude-RS.

Prováveis escalações:

Fluminense: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Enzo, João Lourenço e Kelwin

Técnico: Rômulo Rodriguez.

Água Santa: Vitor Boin, Filipe Dahora, Breno, Bruno Santos, Bryan, Arapiraca, Diego Anjos, Felipe Mandarino, Ryan Rodrigues, Nicolas Viana, Jairkon

Técnico: Marcelinho Paulista



