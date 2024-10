Fluminense vence e se garante na Copa São Carlos

Fluminense venceu e está nas oitavas de final da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Um domingo, 20, cheio de gols e de goleadas. Assim foi a última rodada da fase de classificação da Copa São Carlos, organizada pela Liga Desportiva de São Carlos. Após a realização de 10 partidas, foram conhecidas as 16 equipes que seguem em busca do título da temporada 2024.

Uma delas é o Fluminense que venceu o Barbaridade de virada. A equipe saiu perdendo por 1 a 0, mas com gols de Toty e dois de Alan, o time fez 3 a 1.

De acordo com os jogadores da equipe, a vaga foi em homenagem ao técnico Jairdes, que mudou a mentalidade da equipe, que evoluiu ao longo da competição. Com humildade, a equipe se coloca entre as 16 forças do torneio.

Red Back também chega

O Red Back que necessitava de uma combinação de resultados e fazer a lição de casa, conseguiu atingir a meta. Em um dia inspirado, a equipe aplicou 9 a 1 no Bola de Neve e contou com tropeços de adversários diretos e também está entre as 16 melhores.

Só vitórias e 100%

Apenas duas equipes estão 100% na competição. Abdelnur e Jardim Munique venceram as quatro partidas da fase de classificação e cada uma totaliza 12 pontos e se colocam como candidatas ao título.

Quem segue

As 16 melhores campanhas da Copa São Carlos até aqui são: Atlético Munique, Abdelnur, Fluminense, Proara, Tijuco Preto, Botafogo, Milan, Cruzeiro do Sul, Sanka City, Aracy, Jardim Jockey Club, Zé Bebeu, Red Back, Pakabá, Flamingo e Pé na Porta.

Resultados

Cometa Cristão 3 x 1 Jardim Beatriz

Centenário 0 x 7 Atlético Munique

Barbaridade 1 x 3 Fluminense

Tijuco Preto 3 x 0 Juventude

Santa Angelina 2 x 2 Loz Bárbaros

Abdelnur 4 x 0 Holanda

Bola de Neve 1 x 9 Red Back

Botafogo 2 x 1 Aracy

Cruzeiro do Sul 2 x 0 Prohab

Proara 2 x 0 Flamingo

Classificação

