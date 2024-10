Flávio Neto tem corrida anulada e campeonato fica comprometido

Flávio teve resultado de corrida anulada e se complicou no Campeonato San Marino - Crédito: Divulgação

Uma peça irregular no motor de seu kart, fez com que uma a corrida de Flávio Neto, na 8ª etapa do Campeonato San Marino de Kart, realizada sábado, em Paulínia, fosse anulada pela organização. A competição aconteceu no Autódromo Internacional San Marino. Com o inesperado resultado, Flávio agora depende de um milagre para conquistar o título da categoria Sprinter (Novatos), já que ele não depende apenas dos seus resultados.

De acordo com Flávio, a “race week” começou promissora, com uma preparação física intensa e na sexta-feira, 18, os treinos foram fortes com tempos excelentes, ficando nas primeiras posições. Entretanto, os mecânicos notaram que seria necessário trocar algumas peças que estavam gastas e precisavam ser substituídas para não comprometer a corrida no dia seguinte.

No sábado, 19, o primeiro treino antes do warmup Flávio sentiu que seu kart não estava bom e não tinha velocidade de reta, mas já não tinha mais tempo de analisar o bólido por completo.

Na prova, Flávio fez uma boa corrida chegando em 4º lugar mesmo com seu kart não produzindo o ideal. Na segunda corrida fez a 3º posição, o que demostrou a forma de sua pilotagem que conseguiu conduzir o kart.

Após a corrida todos os karts vão para o parque fechado e passam por pesagem e vistoria da CBA a fim de validar a corrida. Foi ai que os fiscais notaram que uma das peças que foi substituída (coroa) não era com a quantidade de dentes homologadas pelo campeonato. Nem a equipe e o preparador entendeu como isso aconteceu pois foi solicitado a loja a coroa correta, mas foi entregue uma diferente e não foi percebido pelos mecânicos fazendo com que a segunda corrida do piloto fosse anulada. “Depois disso vimos que a performance do kart ficou ruim devido a peça errada que foi substituída”, disse o piloto. “Infelizmente isso comprometeu muito o campeonato”, lamentou. “Tenho possibilidade de ser campeão mas somente se meu adversário que está em 1º não pontuar e o eu vencer. Agora não depende só de mim, mas esperança é a última que morre e até o dia 30 de novembro estarei focado nos treinos físicos e na pista”, prometeu Flavinho.

