Flávio Neto retorna para buscar a liderança do Campeonato San Marino de Kart

Flávio Neto busca vencer para voltar a ser líder na Copa San Marino - Crédito: Divulgação

O asfalto do Kartódromo Internacional de San Marino, em Paulínia, deve entrar em ebulição a partir desta sexta-feira, 23, com o início das atividades do Campeonato San Marino de Kart, que reúne pilotos de todo o Estado de São Paulo.

Na pista, um dos destaques será a presença do são-carlense Flávio Neto. Ele compete na categoria Sprinter (Novatos) e está ativamente disputando a liderança.

Neto possui 66 pontos e está a apenas um do líder, o campineiro João Murati (67). Durante recesso da competição no meio do ano, o são-carlense teve uma pequena pausa nas atividades, mas recentemente voltou a treinar e aperfeiçoou seu rendimento, já que a sua meta é buscar a ponta da competição.

O primeiro passo acontece nesta semana. Na sexta-feira serão realizados treinos oficiais e no sábado, 24, ocorre a formação do grid pela manhã e as provas no período da tarde.

Neste final de semana acontece a sexta (de nove etapas) e leva a denominação dos organizadores, como a “abertura” do segundo turno da Copa San Marino.

Neto disse ao São Carlos Agora que a expectativa é a melhor possível, já que ele e o carro estão “a ponto de bala” e a busca pela vitória será incessante.

Classificação Sprinter

1. João Murari – 67 pontos

2. Flavio neto – 66 pontos

3. Victor Bianco – 63 pontos

4. Davi Silva – 57 pontos

5. Lucas Liani – 53 pontos

6. Otávio Zanetta – 40 pontos

7. Letycia Silva – 24 pontos

8. Eduardo Castroneves – 15 pontos

9. Lorenzo Schneider – 0 ponto

10. Raphael Siqueira – 0 ponto

