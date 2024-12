Flávio Neto encerra temporada com vice-campeonato do Campeonato San Marino de kart

Flávio Neto, ao final da competição, com os troféus que ganhou na temporada - Crédito: Divulgação

O piloto são-carlense Flávio Neto encerrou a temporada 2024 com o vice-campeonato da categoria Sprinter no Campeonato San Marino de Kart, que foi realizado no Autódromo Internacional San Marino, em Paulínia. No sábado, 30, aconteceu a nona e última etapa com pontuação dobrada.

Flávio terminou em 3º lugar na corrida e fez várias ultrapassagens, após uma prova emocionante. “Faltou pouco para eu chegar em 2º lugar”, disse ao São Carlos Agora. No geral foi vice-campeão.

O jovem são-carlense fez uma corrida incrível fazendo várias ultrapassagens. “Esse ano foi complicado e tive algumas punições por peso e peça irregular, mas tudo isso serve de amadurecimento na carreira”, comentou,

Neste primeiro ano como profissional (Sprinter) chegou em segundo e em 2025 muda de categoria e irá para o Graduados onde disputará com alguns campeões brasileiros e sul-americanos. “Agradecemos muito a equipe Kel Karts, pois não ganho sozinho. Agradeço aos meus parceiros que me acompanha nesse percurso. Também ao São Carlos Agora por divulgar o meu trabalho ao longo do ano”, finalizou.

