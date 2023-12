Flamengo não deverá negociar jogadores com Arábia Saudita: David Luiz fica?

Crédito: Foto: Ben Tavener

Os times árabes foram bem agressivos no mercado na última janela de transferências e na próxima não deverá ser diferente. De olho nisso, o Flamengo é um dos clubes que se preocupa, já que conta com diversos atletas que despertam o interesse das equipes do país.

Porém, o Rubro-Negro não deverá negociar jogadores com o futebol saudita e a decisão pode influenciar as estatísticas de futebol para apostas, por isso é importante acompanhar as movimentações do jogador.

Essa situação ocorre pelo fato de os clubes no país terem mudado o foco, deixando a América do Sul de lado e partindo para a Europa. Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro já receberam consultas do país, mas o Flamengo resistiu ao assédio, que foi grande devido à história do clube e o bom desempenho dos jogadores no geral.

Com isso, a ideia é manter o elenco atual, após as saídas naturais em dezembro, com contratos que se encerram sem renovação.

David Luiz é um dos poucos que pode receber propostas

Por contar com um currículo de peso na Europa e na Seleção Brasileira, David Luiz é um dos poucos nomes que pode receber proposta do mundo árabe, já que se encaixa no novo perfil de comércio do país.

Em contrapartida, segundo o jornalista Jorge Nicola, o próprio jogador já recebeu ofertas do país e da Turquia, mas inicialmente deixou claro que planeja seguir no Rubro-Negro em 2024. O zagueiro tinha uma clausula de renovação automática até dezembro do próximo ano, caso estivesse em campo por 20 jogos na temporada.

Porém, ainda deve se reunir com a diretoria para definir o seu futuro. Vale destacar que o jogador tem um bom relacionamento com Tite, o que deve pesar para seguir no clube por mais um ano.

Com contrato desde 2021, o jogador já realizou 96 jogos pelo Rubro-Negro e pode chegar as 100 partidas ainda em 2023. Recuperado de lesão, precisa estar em campo em quatro dos últimos cinco compromissos.

Flamengo trabalha por Bruno Henrique

O Flamengo trabalha para manter o atacante Bruno Henrique, um dos ídolos da equipe. Com contrato se encerrando em dezembro, o jogador ainda não renovou e tem uma proposta do Palmeiras, com valores bem atrativos.

Agora, a expectativa é de uma reunião final, onde o Rubro-Negro precisa abrir os cofres para manter o atleta, além de oferecer um vínculo de no mínimo dois anos para convencer o jogador.

Outros nomes com contrato encerrando e que devem negociar são: Everton Ribeiro, Filipe Luís e Rodrigo Caio. Todos eles contam com bom relacionamento com o treinador Tite.

Por fim, o Flamengo também trabalha na extensão de contratos, como o de Gabigol, que se encerra no final de 2024. A prática possibilita garantir jogadores por mais tempo, além de se proteger das possíveis investidas.

Vale lembrar que jogadores que entram nos últimos seis meses de contrato podem assinar pré-contratos e deixar o clube de graça para outra equipe.

Atualmente, Tite busca garantir uma vaga na Libertadores, mas a possibilidade do Flamengo brigar pelo título ainda é real, o que salvaria o ano do time, que não teve bom desempenho em outras competições.

