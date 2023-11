Final da Copa Amadora de Futsal movimentou Ibaté nesta quinta-feira

SIGA O SCA NO

Ao longo de três meses de competição, 16 equipes de Ibaté realizaram belíssimos jogos pela Copa Amadora de Futsal.

Na noite desta quinta-feira (09), aconteceu a final e a disputa pelo terceiro lugar, nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Donato Rossito”, onde a população compareceu para prestigiar e torcer pelos atletas que deram um show em quadra.

A disputa pelo terceiro lugar foi realizada pelas equipes Tuppi/Calla e Red Bull Bragantino, que fizeram um bonito jogo, mas que acabou com uma goleada da Tuppi/Calla. O placar final foi de 05 a 01, com destaque para o jogador Walace Santana, que marcou 3 gols na competição e foi um dos principais responsáveis pela vitória da sua equipe.

A grande final foi entre as equipes PZL F.C. e Bayer F.C., que realizaram uma partida eletrizante e cheia de lances espetaculares. O resultado foi de 04 a 01 para o PZL F.C., que conquistou o título de vencedor com méritos. Carlos Muniz foi o responsável por 2 gols do resultado final.

O secretário adjunto de Esportes, Raul Seixas II, destacou os jogadores destaque da Copa de Futsal. “O artilheiro foi o jogador Tiago Cesar O. Saraiva, do PZL F.C., que marcou 24 gols no total, além do belíssimo futebol apresentado. O goleiro menos vazado foi Isael Doricio de Souza, também da equipe PZL F.C., e o destaque da Copa de Futsal foi Wellison Alexandre dos Santos, da equipe Red Bull Bragantino”, contou.

O presidente da Câmara Municipal de Ibaté, Horácio Carmo Sanchez, esteve no encerramento dos jogos e aproveitou para parabenizar o desempenho das equipes que abrilhantaram o esporte em Ibaté. “Percebo que o rendimento dos nossos jogadores vem aumentado e isso eleva o conceito esportivo de nossa cidade, parabéns a todos”, declarou.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, fez um balanço positivo da Copa, destacando o alto nível técnico das equipes participantes e o engajamento do público. Ele também agradeceu aos árbitros e aos professores da secretaria de Esportes pelo trabalho realizado. "Foi um evento importante para o nosso município, que mostrou a força do esporte como instrumento de socialização, saúde e lazer", afirmou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também