Ferroviária vira para cima do Athletic e se aproxima do acesso à série B do Brasileiro

Ferroviária venceu em casa - Crédito: Foto: Carolina Borges/Ferroviária SAF

Em um jogo de fortes emoções, a Ferroviária superou o Athletic Club por 3 a 2 na noite desta segunda-feira (16), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A vitória coloca a Locomotiva na liderança isolada do Grupo C do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e a coloca em excelente posição para conquistar o acesso à Série B em 2025.

O jogo começou com a Ferroviária abrindo o placar com um gol de pênalti convertido por Juninho. No entanto, o Athletic virou o jogo no início do segundo tempo com gols de Fumaça e Giovane em apenas três minutos. A torcida grená, presente em grande número, não se calou e empurrou a equipe para buscar a virada. A resposta veio com Vitor Barreto, que empatou a partida, e nos acréscimos, Paulinho Santos marcou o gol da vitória, explodindo de alegria a torcida presente.

Classificação do Grupo C:

Ferroviária - 7 pontos

Athletic Club - 4 pontos

Ypiranga-RS - 3 pontos

Londrina-PR - 1 ponto

Próximos jogos da Ferroviária:

23/09 (segunda-feira) - 20h00 - Athletic Club (fora de casa)

29/09 (domingo) - 19h00 - Londrina-PR (fora de casa)

05/10 (sábado) - 17h30 - Ypiranga-RS (casa)

Com a vitória, a Ferroviária se coloca em uma posição privilegiada na luta pelo acesso. As próximas duas rodadas serão decisivas, com dois jogos fora de casa. A torcida grená espera que a equipe mantenha o bom desempenho e conquiste o objetivo de retornar à Série B.

