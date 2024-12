Ferreira renova e defende o Grêmio na Série A4

Compartilhar no facebook

Ferreira comemora um dos gols feitos com a camisa do Lobo na Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O atacante Ferreira, de 22 anos, renovou seu contrato e permanece no Grêmio São-carlense após a disputa da Copa Paulista. Na competição, foram 7 jogos e 3 gols marcados.

O jogador é o nono reforço do clube, que vai disputar a partir de janeiro o Campeonato Paulista da Série A4.

Após assinar o contrato, Ferreira afirmou estar “muito feliz em permanecer no Grêmio após a Copa Paulista. Pude conhecer o que é o clube e me identifiquei muito com o projeto. Foi uma experiência enriquecedora e agora estou ainda mais motivado para o que vem pela frente”, salientou.

Ambientado, Ferreira afirmou que tem grandes expectativas para 2025 e está confiante de que, com muito trabalho e dedicação, alcançará os objetivos. “Vamos em busca de grandes conquistas e levar o nome do Grêmio ainda mais longe”, afirmou.

