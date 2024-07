Fênix vence e cola na liderança da Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Atletas do Fênix comemoram a vitória ao lado da ponta Carol, eleita a melhor do jogo - Crédito: Divulgação

A 9ª Copa AVS/Smec, a cada semana, ganha a cada semana, contornos emocionantes, com a disputa pela liderança tendo a concorrência de várias equipes. Hoje, por exemplo, duas possuem 13 pontos ganhos e uma terceira, ‘colada’, com 12 pontos.

Na noite de sexta-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, foi realizada mais uma partida pela fase de classificação e o Fênix/LBR Sports se coloca como um candidato pela disputa entre as quatro equipes que irão disputar o título da série Ouro.

A equipe comandada pela técnica Mococa, venceu o Scorpions, de Américo Brasiliense, por 3 sets a 0, parciais de 25/7, 25/15 e 25/19. Carol, ponta do Fênix, foi a destaque da partida que durou 1h15.

Com o resultado, o Fênix somou mais 3 pontos e chegou aos 12 pontos, ficando a um da liderança, que hoje pertence à AVS/Smec e do Golden Team, que está em segundo pelos critérios de desempate. Já o Scorpions, com uma campanha irregular, soma 4 pontos positivos.

Fênix/LBR Sports: Marília, Rafa, Carol, Maria Eduarda, Valéria, Jéssica, Maria, Letícia, Cris, Thiani, Érica, Melissa, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

Scorpions: Maiara, Janaina, Ester, Regina, Natália, Karen, Amanda, Carol, Cátia, Tamirys e Fran. Técnico: Reginaldo.

O jogo foi arbitrado por Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

Dois jogos na semana

A 9ª Copa AVS/Smec segue nesta semana com a realização de mais duas partidas pela fase de classificação.

Nesta segunda-feira, 22, no ginásio municipal de esportes José Favoretto, Jardim Pacaembu, a partir das 20h30, o Elite encara o Country Club.

Já na quinta-feira, 25, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, Jardim Santa Felícia, também com início às 20h30, a jovem equipe sub21 da AVS/Smec tenta a primeira vitória e encara o Fênix/LBR Sports.

