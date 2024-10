Federal vence e confirma segunda melhor campanha na Copa AVS/Smec

Universitárias da Federal: a segunda força da Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Uma partida bem movimentada. Assim foi o penúltimo encontro da fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino, realizado no ginásio de esportes do São Carlos Country Club na noite desta quinta-feira, 10 e reuniu as equipes do Country e da UFSCar.

Em uma partida bem movimentada e que durou 1h30, tendo a central Heloísa, como a MVP, a Federal, com autoridade, venceu as anfitriãs por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/11 e 25/21.

Com o expressivo resultado, as universitárias confirmaram a boa fase e terminam a competição como a segunda melhor equipe antes das finais da Série Ouro. A Federal soma 30 pontos, na segunda colocação e o Country está em 7º lugar, com 20 pontos.

A arbitragem foi de Alessandra Borges e Ederson Aguiar e Silva. Apontador: Narciso Borges.

Country Club: Taíris, Helena, Stefany, Natália, Tamiris, Verônica, Eluana, Sofia e Simone. Técnico: Lucas.

UFSCar: Marina, Paloma, Mayra, Ana Beatriz, Júlia e Heloísa. Técnico: Marcelo.

