Federação divulga calendário do Paulista B de Rugby 2020

Crédito: Laís Girotto

A Federação Paulista de Rugby continua com a divulgação dos calendários da temporada 2020, hoje com o anúncio do Campeonato Paulista da Série B, este que promete ser o mais disputado em anos e incluirá seis ex-campeões da divisão.

A competição contará com 10 clubes, sendo apenas 6 da temporada 2019. Estes são: São Carlos, ABC, Piratas, de Americana; Lechuza, de Sorocaba; Urutu e Rio Branco, da capital paulista. Templários e Tornados reforçam o torneio após ganharem experiência no Paulista A, enquanto Rio Preto e Ribeirão chegam do Paulista C, após ascensão meteórica das equipes do interior.

O formato segue o mesmo do ano passado, com cada equipe se enfrentando em turno único de março a setembro, onde os 4 melhores clubes se enfrentam nas semifinais e a final no dia 24 de outubro.

A tabela de jogos aponta um grande jogo logo na primeira rodada entre Rio Branco e São Carlos, semifinalistas da temporada 2019. A divisão terá o clássico do ABC também na primeira rodada entre ABC e Templários, finalistas da divisão em 2017. Tornados retorna à divisão depois do título de 2018, encontrando o campeão de 2017, Templários, no dia 15 de agosto. Ribeirão e Rio Preto, ambos vindos de duas ascensões em duas temporadas, medirão forças entre si no dia 1º de agosto, reeditando a final de 2019 do Paulista C. Urutu, que conta com grandes reforços para a temporada, tentará se impor no campeonato desde cedo, assim como os Piratas, equipes que tentarão converter o potencial que possuem, se enfrentarão no dia 9 de maio.

Clique aqui para ver a tabela completa

