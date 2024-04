Federação define mata-mata da A4 e Grêmio pega o SKA no sábado

No Luisão, na primeira fase, Grêmio e SKA Brasil não saíram do 0 a 0 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na tarde desta segunda-feira, 1, as duas rodadas das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. A competição entra na fase do mata-mata e as equipes classificadas avançam para a semifinal.

Os jogos de ida acontecem neste final de semana. No sábado, 6, às 15h, o Rio Branco recebe a visita do Taquaritinga, em Americana, enquanto que o União Barbarense enfrenta a Francana, em Santa Bárbara D’Oeste e o SKA Brasil mede forças com o grêmio São-carlense, em Santa de Parnaíba. No domingo, 7, a conclusão dos jogos de ida, com o XV encarando o x Barretos, em Jaú.

No final de semana seguinte, os jogos de volta. Na sexta-feira, 12, às 20h, o Barretos enfrenta o XV de Jaú, em Barretos. No sábado, 13, às 15h, Taquaritinga x Rio Branco, em Taquaritinga e às 16h, Grêmio São-carlense x SKA Brasil, em São Carlos. Por fim, domingo, 14, às 10h30, Francana x União Barbarense, em Franca.

Nas partidas, nenhuma equipe joga beneficiada por empate e caso haja necessidade, o classificado para a semifinal será conhecido após cobrança de penalidades máximas.

