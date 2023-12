Favorito, Primos quer mais um título, mas Henrique Ludovico prega humildade

Favorito, Primos busca o quarto título municipal de São Carlos - Crédito: Divulgação

O favoritismo fica para a torcida. O importante é manter o foco e a concentração. Com este lema, o Primos se prepara para a decisão do Campeonato Amador, que será em uma melhor de dois jogos. O primeiro acontece às 8h30 deste domingo, 10, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira. O adversário será o Vasco.

Em busca do tetracampeonato municipal, o Primos entra como favorito ao título na disputa e uma das armas é o atacante Matheus, um dos artilheiros do torneio com 7 gols.

Apesar do favoritismo, o técnico Henrique Caveira Loduvico, que comanda o time desde 2016 não quer o ‘oba-oba’. Prega os pés no chão e humildade. Quer primeiro conquistar o caneco, para depois comemorar.

O Primos sagrou-se campeão amador em 2017, 2018 e 2019. Tem ainda dois vice-campeonatos (2016 e 2022), além de um vice-campeonato regional (2018).

Com um currículo recheado de conquistas, Caveira revelou ao São Carlos Agora que a expectativa é bem grande. “Estamos mais uma vez na final, é uma é diferente da outra. Já ganhamos, já perdemos e por isso estamos com os pés no chão. Estamos nos cuidando durante a semana para que não tenha surpresa no domingo”, disse o experiente treinador;

Segundo ele, o Primos é bem diferente do time das temporadas anteriores, já que em 2023 buscou a renovação, trazendo novos valores. “Esse ano mesclamos bastante com jogadores mais experientes que vem desde 2017 com jogadores mais jovens. Mas todos com muita vontade de ser campeão e sabemos que não vai ser fácil. O Vasco tem jogadores que a gente conhece e sabe que são muito bons. Então com humildade, pés no chão e muita vontade, vamos fazer esses dois últimos jogos e quem sabe conseguir nosso objetivo”, finalizou Caveira.

A equipe

Luiz Eduardo Castilho (Du) - lateral direito

Guilherme Henrique Vicente (Guilhermão) - zagueiro

Mosart Alves de Camargo (Buiu) - atacante

William Aparecido Ferreira (Girico) - atacante

Thiago Fernandes dos Santos (Biriça) - meio campo

Alexandre Luiz Fernandes (Alê) - meio campo

André Luiz Robles (Andrezinho) - polivalente

Lucas Dantas (Tidi) - meio campo

Gabriel Garcia - zagueiro

Rodrigo Robles (Digão) - meio campo

Anderson Antônio (Nenê) - lateral direita

Guilherme Henrique Gonçalves (Gui Langhi) - meio campo

Lucas Silva (Lukinha) - meio campo

Kauã Natam Vicenti Barbosa - lateral esquerdo

Milton Belluci da Silva (Mirto) - goleiro

Vinicius Alves (Vinicinho) - lateral direito

Caio Henrique Cortezi Lourenço - meio campo

Adriano Fantini Meles (Gamarra) - meio campo

Thiago do Carmo (Thiaguinho) - atacante

Matheus Presses (Maradona) - atacante

Charles Feliciano da Silva (Charlão) - zagueiro

Matheus Camargo - atacante

Benedito Turssi - zagueiro

Luan Lira - meio campo

Camael Roberto Schiavon Caetano (Kaká) - meio campo

Emerson Fernando Soares (Baia) - atacante

Renato (Cachorro Loko) - lateral direito

Luan aparecido Souza Santana (Negão) - goleiro

