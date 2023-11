Fase final da Copa Elisângela Rebordões agita a semana em São Carlos

AVS/Smec inicia a defesa do título e encara o Country Club - Crédito: Zé_Photografic

Muita emoção, tensão, rivalidade esportiva, adrenalina. O ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, promete “pegar fogo” nesta semana, quando serão realizadas três partidas semifinais da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Como manda o regulamento, os vencedores irão disputar o título e os perdedores, o terceiro lugar.

A bola estará em ação já nesta terça-feira, 7. A AVS/Smec inicia a defesa do título conquistado em 2022 diante do São Carlos Country Club, pela série ouro. A partida começa às 20h30.

No mesmo horário, só que na quinta-feira, 9, a semifinal é pela série prata e medem forças o Golden Team, de Américo Brasiliense e o Fênix/LBR Sports. Por fim, na sexta-feira, 11, também com início às 20h30, pela série ouro, a segunda semifinal, com o Elite encarando as universitárias do Caaso.

