Falta de recursos cancela rodadas de torneios amadores em São Carlos

SIGA O SCA NO

Zuzão seria um dos palcos para os jogos de campeonatos amadores que são realizados em São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um comunicado de última hora causou transtornos para a Liga de Futebol Amador de São Carlos e Liga Desportiva de São Carlos, já que, alegando falta de recursos, de maneira unilateral, a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) alegando falta de recursos financeiros para o pagamento da taxa de arbitragem dos campeonatos Amador, Varzeano e Champions Cup (séries ouro e prata) sugeriu que os jogos previstos para este domingo, 9, fossem cancelados.

O “pedido” ocorreu somente na tarde de sexta-feira, 7, e a reportagem do São Carlos Agora apurou que tal medida causou transtornos já que dezenas de equipes tiveram que ser avisadas de última hora do adiamento dos campeonatos o que envolveu centenas de jogadores.

Tal decisão desagrados dirigentes dos clubes e atletas, já que todos se programaram para o final de semana esportivo.

Em contato com as duas ligas, os dirigentes não quiseram opinar sobre a decisão e afirmaram somente que iriam comunicar a decisão aos clubes e que as rodadas seriam remanejadas para outras datas.

Leia Também