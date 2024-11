Falcão Dourado aplica a maior goleada na Copa São Carlos

Falcão Dourado aplicou a maior goleada da Copa São Carlos de Futsal até aqui: 13 a 3 no Holanda - Crédito: Divulgação

Dois jogos realizados na noite desta terça-feira, 12, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, definiram as quatro equipes do grupo A classificadas para as quartas de final da Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

No primeiro jogo foi registrada a maior goleada até aqui do torneio, com o Falcão Dourado aplicando 13 a 3 no Holanda, que ainda tinha remotas chances de classificação. A equipe vencedora manteve a terceira colocação com 13 pontos e o Holanda se despede com 7 pontos, na 5ª posição.

O outro jogo foi apenas cumprimento de tabela e o Prohab/Muleques da Quebrada fez prevalecer o favoritismo ao vencer por 5 a 2, em cima do Cometa Cristão, chegando aos 16 pontos e se consolidando na vice-liderança. Eliminado, o Cometa termina em 6º lugar com 6 pontos.

Desta forma, com o encerramento da fase de classificação no grupo A, Deportivo Sanka, única equipe 100%, soma 21 pontos, Prohab/Muleques em 2º lugar; Falcão Dourado em 3º lugar e Redenção fecha o G4. Todos classificados para as quartas e aguardam os adversários que serão conhecidos na noite desta quarta-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a partir das 20h.

Serão duas partidas pelo grupo B. Abre a rodada uma partida que define o líder. A Esportiva, com 12 pontos, encara o Jardim Beatriz, que tem 10 pontos e necessita da vitória para superar o adversário.

Encerra a fase de classificação, uma partida que vale a última vaga do grupo. O União Douradense, em 4º lugar, com 8 pontos, pega o Proara, que está em 5º lugar com 7 pontos. O time da cidade vizinha joga pelo empate para seguir no torneio. Para o Proara, só a vitória interessa.

O Pakabá que folga e está em 3º lugar com 9 pontos, já tem a vaga garantida, graças a vitória na terça-feira, 12, em cima do lanterna Cruzeiro do Sul por 4 a 3.

