Fábrica de Campeões/Smec classifica dois atletas para a final do Paulista

Judocas são-carlenses fizeram bonito no Inter-Regional de Judô - Crédito: Divulgação

São Carlos terá, pelo menos, dois representantes nas finais do Campeonato Paulista de Judô. As vagas foram garantidas no sábado, 13, durante o Campeonato Inter Regional, realizado em Hortolândia. Estiveram em ação atletas das classes sub18 e sub21 da primeira divisão da Federação Paulista. Os quatro primeiros colocados garantiram o passaporte para a decisão.

Três judocas da Fábrica de Campeões/Smec estiveram no evento buscando a qualificação na final que acontecerá em maio.

Arthur Occhiena Floreoto Bassi da classe sub18 até 81kg perdeu na disputa de terceiro após cinco lutas intensas. Vitória Pereira da classe sub21 até 48kg sagrou-se vice-campeão, fazendo duas lutas e perdendo apenas por detalhes para a campeã. Já o judoca Matheus Nunes Rurali da classe sub21 até 73kg, sagrou-se campeão de sua categoria vencendo cinco lutas por ippon. Arthur ainda tentará buscar uma vaga através do Campeonato Open Ajinomoto que será realizado no dia 4 de maio. Ele está no primeiro ano da classe sub18 da primeira divisão e busca estar entre os melhores do Estado em sua categoria, vindo de vitórias no paulista e sul brasileiro em 2023.

Vitória que foi campeã da Copa São Paulo em 2023, esse ano busca o título de campeã paulista, Jogos Regionais e Abertos. Matheus Rurali que já foi campeão paulista, vice-campeão dos Abertos e vice campeão brasileiro também treina para se manter entre os melhores do Brasil.

A equipe conta com todo suporte da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e faz parte da equipe oficial que representará São Carlos nos Jogos Regionais e Abertos.

Os atletas são treinados pelos técnicos Sebá da Secretaria de Esportes e por Caio Cunha, responsável técnico pela ADC Fábrica de Campeões.

