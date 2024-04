Evento gratuito no Aracy reunirá 50 participantes

Meta do evento é mostrar as modalidades esportivas para a população do Grande Aracy - Crédito: Divulgação

Um evento gratuito e proveniente de projetos sociais será realizado a partir das 8h deste domingo, 21, na Academia Só Kombat, na Avenida Regit Arab, 218, no Cidade Aracy.

Na oportunidade será realizada apresentações de artes marciais como tae-kwon-do e karatê, além de participação especial do Capoeira Para Todos.

De acordo com o aposentado Paulo Henrique Fabiano, 47 anos, que faz parte da organização do evento, a atividade reunirá alunos que integram projetos sociais. “É para ambos os sexos e irá reunir participantes a partir dos 5 anos até o adulto”, disse.

De acordo com ele a meta é mostrar as modalidades esportivas para a população do Grande Aracy. “Devem participar aproximadamente 50 alunos nas três modalidades”, disse, salientando que todos irão ganhar um brinde. “É um evento para colocar em atividade os alunos e será no estilo de festival”, finalizou.

Leia Também