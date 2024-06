Evento gratuito com corridas e caminhada reúne 2 mil pessoas em São Carlos

Antes da largada todos participaram de uma sessão de alongamento e aquecimento (Gustavo Aithé/ Aithé Films) -

No último domingo (02/06), a cidade de São Carlos foi palco de mais uma etapa da edição 2024 do Circuito Cidades Paulistas, evento gratuito que reuniu cerca de duas mil pessoas para corridas de 5 e 10 km, além de uma caminhada de 5 km nas imediações da Avenida José Antônio Santilli. A gratuidade nas inscrições se deve à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), instrumento que permite a empresas destinarem parte dos impostos devidos ao patrocínio de eventos esportivos.

Os participantes chegaram ao local da largada logo cedo e às 7h30 participaram uma sessão de alongamento e aquecimento comandada por uma professora de educação física. A largada aconteceu às 8h em percursos montados 100% em asfalto no entorno da Avenida José Antônio Santilli.

Cícero de Lima, morador de São Carlos, participou dos 5 km e avalia a experiência. “A corrida foi muito boa, com uma medalha bonita e organização perfeita”, comenta o corredor de 63 anos. “Eu fui bem tranquilo, sem puxar muito o ritmo”, completa.

O também morador de São Carlos, Paulo Coimbrão, participou dos 10 km e elogia a estrutura da prova. “Foi um evento ótimo, com várias subidas e descidas, uma energia muito legal e pessoas bem animadas”, relata o corredor da equipe Corre Fusca, do Sesc São Carlos.

Estreante em corridas, Larissa Fernanda terminou os 5 km em 30 minutos e acha que pode melhorar nos próximos desafios. “Espero conseguir me preparar mais para baixar esse tempo”, conta a integrante do Clube de Corridas do Sesc São Carlos. “Agradeço o apoio da minha professora Janice e do pessoal do Corre Fusca. Adorei a experiência, desde o pré corrida até a chegada, com o pessoal muito animado e com uma energia incrível”, completa.

Pódio

A vitória nos 5 km entre os homens foi de Flávio Raul Shianti ao marcar 15min50, seguido por Renato Silva com 16min e Rone Fonseca com 16min14, enquanto entre as mulheres Adrielle Dourado venceu com 19min45 e foi seguida por Joana Motta (20min23) e Márcia Marinovic (20min41).

Já nos 10 km, José Souza foi o melhor entre os homens com 34min31, seguido por Ícaro Cavalcanti (35min30) e Abel Santana (36min22), enquanto entre as mulheres Nádia Martins venceu com 44min30, seguida por Ana Pellegrini (45min49) e Jackeline del Carmen Neyra (45min53).

“Eu fiz uma prova mantendo um ritmo constante até o quarto quilômetro e na parte final forcei bastante para conseguir vencer os 5 km”, conta Flávio Shianti. Já a campeã dos 5 km Adrielle, largou de forma mais conservadora. “Como eu já conhecia o percurso, controlei um pouco no começo porque sabia das subidas que iria enfrentar. Quando alcancei as primeiras, imprimi um ritmo forte para não ser alcançada”, relata a atleta que representa São Carlos.

O campeão dos 10 km, José Souza, corre representando a cidade de Fortaleza (CE). “Minha estratégia foi passar forte já nos primeiros 5 quilômetros e depois manter um ritmo mais tranquilo”, conta.

A etapa São Carlos do Circuito Cidades Paulistas é uma realização da Associação de Cultura e Esporte Social Rede Acesso, da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com parceria da Secretaria de Esportes e da Prefeitura de São Carlos. O patrocínio foi de Maravilhas do Lar e Jaú Serve Supermercados.

Os resultados completos, assim como as fotos, estarão disponíveis em breve no site circuitocidadespaulistas.com.br. A próxima etapa acontecerá em Itu no dia 7 de julho e as inscrições abrirão em breve.

