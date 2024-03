Evento em São Carlos irá reunir 34 atletas em combates que prometem empolgação

Atletas prometem muito empenho e determinação na competição - Crédito: Divulgação

Um evento que promete muita empolgação e adrenalina. Assim deve ser o Coliseu Grappling, que será realizado no dia 16 de março, a partir das 19h, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, na rua Alberto Lanzoni, 180, no Jardim Santa Felícia. Os organizadores anunciam a participação de 34 atletas de São Carlos e região, com 17 lutas casadas.

Quem quiser prestigiar o evento, a entrada será um quilo de alimento não perecível que será destinado para famílias carentes.

De acordo com os organizadores, Grappling é um termo usado para designar o conjunto das práticas de luta especializadas no chão: no caso, jiu-jitsu NO GI, sem quimono, tendo como objetivo que o adversário desista, com técnicas de finalização (chaves articulares, estrangulamento, etc.).

A ideia do evento partiu do professor Denis Catarina, fundador da Família CT Coliseu, com o intuito de disseminar a importância do esporte como um meio de socialização, filosofia e educação, trazendo mais visibilidade ao jiu-jitsu tradicional com quimono e sem quimono na cidade, mostrando como o esporte pode ser um instrumento na mudança de vidas. O evento também foi pensado com o objetivo de ajudar as pessoas e organizações em situação de vulnerabilidade através da arrecadação de alimentos.

