Estreia no Open Internacional colocará natação ACD de São Carlos em evidência

Caso passe por reclassificação, Ronystony competirá na categoria S4 e tem chances de conquistar índice pré-olímpico - Crédito: Divulgação

A chegada do nadador Gustavo Nunes e a permanência de Ronystony Cordeiro da Silva, ambos nadadores com passagens pela seleção brasileira fez com que a natação ACD (atletas com deficiência) são-carlense, representada pela LCN/Aquário Fitness ganhasse espaço no Brasil.

Agora, com a confirmação da presença do time no Open Internacional, que acontece de 23 a 28 de março no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, faz com que a cidade dê um salto de qualidade.

Comandados pelo técnico Mitcho Bianchi, Gustavo irá nadar os 100 e 200 metros livre e 100 metros borboleta e Rony, os 50 metros costas, 50 metros, 100 metros e 200 metros livre e terão pela frente adversários da América do Sul.

RECLASSIFICAÇÃO E BOAS PERSPECTIVAS

No Open Internacional, Rony pode passar por uma reclassificação e deixar de competir na categoria S5 e passar para a S4. Caso consiga terá chances de disputar uma vaga para as Paralimpíadas de Tóquio,

Gustavo, que se recupera de uma lesão, retorna aos eventos internacionais e reúne chances de pódio na categoria S14.

“Acredito que ambos poderão conquistar bons resultados e colocar em evidência a natação de nossa cidade”, disse Mitcho, salientando que, caso a natação ACD permaneça nos Jogos Regionais e nos Abertos do Interior, conquistarão resultados expressivos. “Há um impasse na Secretaria Estadual de Esportes, mas existe a chance que a modalidade esportiva permaneça nos jogos”, disse Mitcho, salientando que possui qualificação profissional que permite estar no Open, através das conquistas obtidas ao longo dos anos em cursos e reciclagens realizadas pelo CPB.

A LCN/Aquário Fitness tem a parceria da Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também