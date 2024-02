"Estamos com a mente blindada", garante Gustavo Belli

Belli, durante os treinos: "Trabalhamos para sair vitoriosos e é apenas uma consequência os gols virem após aos 45" - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Assistir os jogos do Grêmio São-carlense neste início de Série A4 é um teste para cardíaco. Afinal, em três dos quatro jogos da fase de classificação, os gols que garantiram sete dos dez pontos disputados até aqui e que dá a liderança ao time, foram anotados nos minutos finais.

Na primeira rodada, na vitória por 1 a 0 sobre a Joseense, fora de casa, Vinícius Soares marcou aos 48 minutos. Na terceira rodada, no 2 a 2 diante do Taquaritinga, Jesus salvou o Lobo ao anotar de penalidade máxima aos 45 minutos. Mais recentemente, em casa, contra o Rio Branco, Emerson fez aos 47 minutos. O time tem o melhor ataque da competição com 9 gols marcados.

Para o goleiro Gustavo Belli, 25 anos, com passagens por Red Bull Brasil/SP, SKA Brasil/SP, São José e Rio Branco/ES, a liderança não é aleatória. Os gols no final da partida mostra apenas o trabalho que é realizado pelo técnico Leandro Mehlich junto aos atletas. Nem mesmo a liderança. “Trabalhamos e blindamos a nossa mente desde o início para buscarmos sempre a liderança”, afirmou o defensor gremista.

Ele integra, atualmente, a segunda melhor defesa da competição, com 3 gols sofridos em quatro jogos (dois deles sem sofrer gols).

Otimista, o goleiro afirmou que a equipe trabalha em busca da classificação para a segunda fase, com foco no acesso à Série A3. “Não nos passa outro pensamento a não ser a classificação e consequentemente buscar o acesso”, reafirmou.

Entrevista

Belli, em uma entrevista exclusiva, detalhou sobre o momento atual do time na Série A4. E aproveitou para festejar a liderança provisória da competição.

São Carlos Agora - Grêmio líder. Esperava uma campanha invicta e a primeira colocação no início do campeonato?

Gustavo Belli - Com certeza. Trabalhamos e blindamos a nossa mente desde o início para buscarmos sempre a liderança. Sabemos que é um campeonato difícil, com alguns times que estão investindo pesado, mas sabemos que temos um grupo e uma comissão muito qualificada. Estamos vendo que quem está entrando do banco, vem resolvendo e indo até melhor do que quem começa as partidas e isso é fundamental para o decorrer do campeonato!

SCA - Com esta campanha, acredita que o Grêmio segue firma rumo a segunda fase?

Gustavo Belli - Não tenho dúvidas. O grupo está cada vez mais unido. A cada jogo estamos diminuindo os nossos erros e consolidando nossa força no campeonato. Não nos passa outro pensamento a não ser a classificação e consequentemente buscar o acesso!

SCA - Assistir jogo do Grêmio é teste para cardíaco? Afinal, das quatro partidas, em três delas, o gol salvador saiu após 45 minutos do segundo tempo.

Gustavo Belli - Buscamos a vitória desde o apito inicial da partida. Trabalhamos para sair vitoriosos e é apenas uma consequência os gols virem após aos 45. A Série A4 é um campeonato onde os times se defendem bastante e isso nos mostra que nosso time não deixa de guerrear até o último minuto. O importante é sair com a vitória e buscarmos o acesso!

Quinta rodada

Sábado, 17

15h – América x Jabaquara

15h – Taquaritinga x Barretos

15h – Nacional x Joseense

15h – Rio Branco x SKA Brasil

15h – Barbarense x Vocem

19h – Independente x Audax

Domingo, 18

10h – XV de Jaú x Penapolense

10h – Francana x Grêmio São-carlense

Classificação

Grêmio São-carlense – 10 pontos

XV de Jaú – 9 pontos

Audax – 8 pontos

Taquaritinga – 8 pontos

Francana – 7 pontos

Barretos – 7 pontos

Penapolense – 5 pontos

Vocem – 5 pontos

América – 5 pontos

Rio Branco – 4 pontos

União Barbarense – 4 pontos

Jabaquara – 4 pontos

Nacional – 4 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

Independente – 2 pontos

Joseense – 1 ponto

