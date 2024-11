Estádio Luisão receberá jogos da Copa São Paulo a partir de 3 de janeiro

Estádio do Luisão - Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos está confirmada como uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, principal torneio de base do futebol brasileiro. Com 128 clubes divididos em 32 grupos, a competição começa no dia 2 de janeiro, e a final está marcada para o dia 25, aniversário da cidade de São Paulo.

O estádio Luisão sediará os jogos do Grupo 21, formado por São Carlos FC, Cruzeiro (MG), Imperatriz (MA) e Real Brasília (DF). A estreia será no dia 3 de janeiro, com transmissão da TV Globo, SporTV, Cazé TV e do canal da FPF no YouTube.

O torneio, que reúne atletas sub-20, inicia com fase de grupos em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, disputado em jogo único até a final. O Corinthians, maior campeão da história com 11 títulos, é o atual vencedor da Copinha.

O secretário de Esportes, Fernando Carvalho, destacou a importância da competição para a promoção da cidade e lembrou nomes de destaque revelados na Copinha, como Neymar, Lucas Moura, Marquinhos e Endrick. Ele agradeceu o apoio da Prefeitura e da FPF, destacando a qualidade do gramado do estádio Luisão, reconhecido como um dos melhores da edição anterior. “Quero agradecer ao prefeito Airton Garcia e ao prefeito eleito Netto Donato que tiveram o bom senso de entender que a Copinha é tradicional na cidade e a Prefeitura viabilizou todos os recursos necessários para participar da Copinha e a FPF, mais uma vez, escolheu a cidade como uma das sedes, eleita uma das melhores da Copinha no ano passado pela qualidade do gramado do estádio do Luisão”,disse.

A Prefeitura está finalizando melhorias no estádio, como manutenção do gramado, reforma de banheiros e cabines de imprensa, garantindo infraestrutura para jogadores, torcedores e profissionais.

