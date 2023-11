Estádio Luisão deve passar por melhorias

SIGA O SCA NO

Inicialmente estádio receberá em 2024, jogos do Grêmio São-carlense e São Carlos - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Esportes e Cultura e de Obras Públicas, iniciou os estudos para executar melhorias no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”, a fim de atender as exigências da Federação Paulista de Futebol (FPF) para competições futuras.

O estudo feito pelas pastas prevê melhorias no gramado e na estrutura do estádio, como as cabines de imprensa e a arquibancada coberta, bem como outros serviços a serem executados e que, em breve, serão iniciados.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, a expectativa é de que as obras comecem já nos próximos dias. “Queremos ter um Luisão restaurado até o final do ano e tão logo, após reuniões internas da Prefeitura, anunciaremos a relação completa de melhorias e o investimento a ser executado. O que podemos adiantar é que teremos relevantes avanços”, disse Anderson.

A praça esportiva tem programada em 2024 a realização de partidas do Campeonato Paulista – Série A4, competição que a cidade tem como representante o Grêmio São-Carlense, e o Campeonato Paulista – Segunda Divisão, que será disputado pelo São Carlos FC. Além disso, o município vive a expectativa de também receber a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro.

O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, e o diretor do Departamento de Fomento ao Lazer, Eduardo “Magrão” Araújo, também participaram da visita.

