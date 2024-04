Essas atletas do sub20; Asf São Carlos dá show e despacha Guerreiras de Pinda

Sub20 da Asf começou o Paulista com expressiva vitória em casa - Crédito: Divulgação

Ansiedade e nervosismo a 100%. Mas a concentração e foco, a 200%. Com muita adrenalina e vontade de vencer, a equipe sub20 Asf São Carlos fez a lição de casa e conquistou uma excelente vitória na estreia do Campeonato Paulista, na noite desta sexta-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Na oportunidade recebeu a competitiva equipe da Guerreiras de Pinda, finalista do Campeonato Metropolitano de São Paulo em 2023 e venceram por 3 a 0.

Com um futebol inteligente e equilibrado, a equipe de Ana Cláudia Bianconi se impôs e mostrou muita qualidade, em um jogo estudando e mortal.

No primeiro tempo, as atletas da Asf jogaram no erro adversário e saíram em rápidos contra-ataques e conseguiram os gols para terminar o primeiro tempo em vantagem. Na etapa final, o time administrou o jogo e não sentiu o fato do time visitante utilizar a goleira-linha para tentar o empate;

“Exploramos o contra-ataque”, reconheceu Aninha. “Nosso estava concentrado e focado e buscamos o erro das adversárias. Atingimos a nossa meta. E estamos felizes. Conseguimos um excelente resultado em nossa estreia”, finalizou a técnica são-carlense.

