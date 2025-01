Esportiva São Carlos inicia 2025 com o pé direito em grandes competições

Na Copa Guará, equipe são-carlense brilhou e mostrou a força do futebol de base da cidade - Crédito: Divulgação

A temporada 2025 começou de forma histórica para a Esportiva São Carlos, consolidando seu nome como uma das potências do futebol de base de São Carlos. A equipe brilhou em dois torneios importantes: na Guará Cup, foi vice-campeã na categoria sub-16 e campeã na sub-17. Na grande Sanca Cup, maior competição de base do interior, sagrou-se campeã na categoria sub-18. Sob o comando da ótima comissão Matheus Fernando, Vinícius Rodrigues e Erick Silva, os jovens atletas mostraram comprometimento, talento e, acima de tudo, muita paixão pelo esporte.

Na Guará Cup, a equipe sub-16 fez uma campanha impecável, chegando a final após superar adversários de um bom nível técnico. Apesar de não conquistar o título, o vice-campeonato foi celebrado como uma vitória, evidenciando a evolução do elenco e a capacidade de brigar por troféus. Já na categoria sub-17, a Esportiva São Carlos demonstrou superioridade, levantando o troféu em uma emocionante final, coroando o esforço e a dedicação de todos os envolvidos.

O grande destaque, no entanto, veio na grande Sanca Cup, onde o time sub-18 conquistou o título de forma heroica. Enfrentando equipes de renome do estado, os comandados de Erick Silva, Vinícius Rodrigues e Matheus Fernando mostraram maturidade e qualidade técnica, características que marcaram toda a trajetória no torneio. A final foi um verdadeiro espetáculo, com a equipe se impondo e garantindo a taça para o clube de São Carlos.

Em entrevista após os títulos, a comissão técnica Vinícius Rodrigues e Matheus Fernando destacaram a importância da continuidade no trabalho de base. “Essas conquistas são fruto de um planejamento sólido e do esforço de cada atleta e membro da comissão técnica. Estamos muito orgulhosos, mas sabemos que o trabalho não para. Nosso objetivo é formar jogadores de qualidade e preparar a equipe para desafios ainda maiores em 2025.”

Já o coordenador Erick Silva, feliz com o desempenho dos jovens, reforçou o compromisso com o crescimento do projeto. “Esse é apenas o começo de um ano que promete muito para a Esportiva São Carlos. Ver esses meninos jogando com tanta determinação nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Agora, o foco é manter o ritmo e seguir conquistando não só títulos, mas também o respeito no cenário esportivo.”

Com um início tão promissor, a Esportiva São Carlos se firma como uma referência em São Carlos. A expectativa para o restante do ano é alta, e o clube promete continuar fazendo história, investindo em talentos e fortalecendo suas categorias de base.

