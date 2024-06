Esporte marca o encerramento das festividades de 131 anos de Ibaté

Crédito: Divulgação

No próximo final de semana, ocorrerá o encerramento das festividades em comemoração aos 131 anos de Ibaté. No sábado, 29 de junho, os atletas da ibateenses terão a oportunidade de competir contra lutadores ranqueados no evento "Combate MMA", que será realizado no ginásio municipal de esportes Donato Rossito.

No domingo, 30, as comemorações continuam com a Corrida Sicredi, que terá início às 7h30, com largada em frente ao Complexo Esportivo “Dagnino Rossi” e um percurso de 5 km para as categorias masculina e feminina. Logo após, às 8h15, será realizada a final do Torneio Municipal Amador, dentro do estádio, em um jogo emocionante.

Encerrando a programação oficial das Festividades dos 131 anos de Ibaté, acontece o jogo festivo entre a Seleção Master de Futebol – que contará com a presença de jogadores consagrados de diversos times da elite nacional, com participações na Seleção Brasileira e também passagens de sucesso fora do país – e a Seleção de Ibaté.

A partida amistosa deve acontecer a partir das 10h. Entre os jogadores que já confirmaram presença estão: o goleiro Gilmar, Laterais: Fábio Aurélio, Vitor, Diego Macedo e Zenon; Zagueiros: Waltão, Capone e Alexandre Hotwailer; Volantes: Galeano e Amaral; Meio campo: Marcos Assunção e Elivelton; Atacantes: Careca, Silas, Ademir Da Guia, João Paulo e Cesar Maluco.

