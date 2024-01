Escolinha de esportes abre vagas para diversas modalidades

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura informa que as inscrições para o Projeto “Escolinha de Esportes” já estão abertas. Podem participar crianças e jovens de 7 a 17 anos em uma ou mais modalidades esportivas. O objetivo do projeto é oferecer vagas de iniciação desportiva, buscando sempre o desenvolvimento esportivo psicossocial.

As atividades são desenvolvidas em várias praças esportivas municipais e em entidades conveniadas com a Prefeitura de forma totalmente gratuita. Esse ano as aulas começam no próximo dia 19 de fevereiro e as inscrições devem ser realizadas na própria praça esportiva que o interessado quer praticar a modalidade.

Segundo o diretor de Esportes de Rendimento, Fabiano Lourenço, as inscrições podem ser feitas no dia que começam as atividades diretamente com o professor, porém antes de 19de fevereiro somente aqui na secretaria. “Como as aulas são ministradas durante todo o ano, as inscrições também ficam abertas. Muitos atletas se destacam na escolinha de esporte e depois passam a fazer parte das nossas equipes”, destaca o diretor.

Confiras as praças esportivas e as modalidades disponíveis:

ATLETISMO

4 a 17 anos

FESC Campus 1

Segundas e quartas

Das 17h às 18h30

Pista de Água Vermelha

Quartas

Das 8h às 11h

Sábados

Das 7h30 às 10h

FESC Campus I - Vila Nery

4 a 17 anos - TEA (Transtorno do Espectro Autista)

Segundas e quartas

Das 17h às 18h30

BASQUETE

Ginásio do Santa Felícia

Terças e quintas

Das 14h às 16h

FESC Campus 1 – Vila Nery

Segundas e quartas

Das 18h às 19h

Terças e quintas

Das 9h15 às 10h15

Ginásio Redenção

Segundas e quartas

Das 17h às 19h

Ginásio Pacaembu

Terças-feiras

Das 18h às 20h

Quintas-feiras das 17h às 19h

FUTEBOL

7 aos 12 anos

Campo do São João Batista

Terças

Das 15h às 16h

FUTEBOL

13 aos 17 anos

Campo do São João Batista

Quartas

Das 9h30 às 10h30

Campo do Jardim Paulistano

Segundas às sextas

Das 8h às 11h e das 14h às 17h30

Sábados

Das 9h às 11h

FUTSAL

Masculino

Ginásio da Redenção

Segundas e quartas

Das 9h às 11h e das 14h às 17h

Ginásio do Pacaembu

Segundas e quartas

Das 15h às 17h

Terças e quintas

Das 20h às 22h

FESC Campus 1

Terças e quintas

Das 15h às 18h

FUTSAL

Feminino

Ginásio do Zuzão

Terças às sextas

Das 18h às 20h

GINÁSTICA

Academia Egos (Rua Episcopal, 2805 - Jardim Lutfalla)

Terças e quintas

Das 9h às 11h e das 18h às 20h

HANDEBOL FEMININO

Ginásio Milton Olaio Filho

Terças e quintas

Das 16h às 18h

Ginásio do Zuzão

Sextas

Das 14h às 16h

JOGO DE DAMAS

Ginásio Milton Olaio

Segundas

Das 8h30 às 12h

Quartas

Das 14h30 às 18h

JUDÔ

Iniciação Esportiva - 5 a 8 anos

SINDSPAM

Segundas e quartas

Das 18h às 19h

Iniciação Esportiva - 9 a 11 anos

SINDSPAM

Segundas e quartas

Das 19h às 20h

Iniciação Esportiva - a partir dos 12 anos

SINDSPAM

Segundas e quartas

Das 20h às 21h

Sede da ADC Fábrica de Campeões (Rua Primeiro de Maio, 252 - Núcleo Residencial Silvio Villari)

Segundas às quintas

Das 8h às 12h e das 13h às 17h

KARATÊ

Academia AKASK (Rua Estados Unidos, 759 – Vila Costa do Sol)

Quintas

Das 19h às 21h

8 a 15 anos

Salão da Creche Santa Isabel (Vila Isabel)

Terças e sextas

Das 17h30 às 18h30

Escola Maria Ramos (Boa Vista)

Quartas

Das 15h às 16h30

Centro Vicentino (Jd. Centenário)

Domingos

Das 8h às 11h00

KICKBOXING

Academia Thiago Torres Muay Thai (Av. Paulo de Arruda Corrêa da Silva, 425 - Botafogo)

Segundas, quartas e sextas

Das 10h30 às 12h e das 14h30 às 16h

NATAÇÃO

APANASC (Rua Antônio Botelho, 921-995 - Vila Boa Vista)

Segundas, quartas e sextas

Das 9h às 10h30 e das 16h30 às 18h

Terças e quintas

Das 9h às 10h e das 16h30 às 18h

Terceira idade

APANASC (Rua Antônio Botelho, 921-995 - Vila Boa Vista)

Terças e quintas

Das 10h30 às 12h00

RUGBY – PROJETO DESCOBRINDO O RUGBY (PDR)

12 aos 16 anos – masculino e feminino

Campo do Chico Preto

Terças e quintas

Das 16h às 17h30

SKATE

CEU das Artes Emilio Manzano (São Carlos 8)

Segundas às sextas

Das 8h às 11h e das 14h às 17h

TAEKWONDO

Ginásio do Santa Felícia

Segundas

Das 18h30 às 20h

VÔLEI

Ginásio do Santa Felícia

Feminino

Sábados

Das 8h às 13h

Ginásio do Santa Felícia

Masculino

Segundas, quartas e sextas

Das 14 às 18h

VÔLEI DE AREIA

CICA

Sábados

Das 8h às 11h30

XADREZ

Ginásio Milton Olaio

Segundas

Das 8h30 às 12h

Sextas

Das 14h30 às 18h

Outras informações sobre o Projeto “Escolinha de Esportes” podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, localiza na rua Episcopal, nº 1.529, no centro.

