Equipes de São Carlos retornam aos treinos de olho na Liga Centro Oeste

Crédito: Marcos Escrivani

Desde o dia 10 de janeiro, os jogadores que compõem as equipes de competição Meneghelli/Objetivo iniciaram os treinos de olho na temporada 2020 e, principalmente, no campeonato da Liga Centro Oeste Paulista que inicia na segunda quinzena de março.

Este ano, os organizadores montaram um grupo no WhatsApp e assim os participantes, com antecedência, confirmam a participação no torneio e nas categorias que mais interessam.

O técnico Nivaldo Carlos Meneghelli Júnior informou que este ano São Carlos deverá estar representado nas categorias sub16 ou 17, sub19 e em festivais que reúnam atletas com idade entre 12 ou 13 anos.

“Estamos na expectativa que todos os atletas retornem aos treinos, pois estamos em janeiro e muitas famílias estão em viagem. Quando tudo se normalizar, vamos definir as equipes. Mas, como fazemos habitualmente, haverá um trabalho de renovação e a presença de atletas que irão disputar jogos oficiais pela primeira vez este ano”, disse.

A partir daí Meneghelli assegurou que os treinos serão intensos pois a meta é preparar equipes competitivas. “Como sempre, queremos aplicar os ensinamentos necessários e fazer com que o time possa buscar bons resultados e ter rendimentos que satisfaça a todos do grupo”, enfatizou.

EM SÃO PAULO

Licenciado pela NBA School Baskteball, Nivaldo Carlos Meneghelli Junior, representando a escola de basquete são-carlense estará em São Paulo no dia 25 de janeiro, sábado, quando participa de uma capacitação, com o intuito de aprimorar os ensinamentos. O evento, denominado Train The Trainer reunirá professores de todo o país.

