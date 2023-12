Equipe são-carlense encerra ano com mais um pódio no Paresp

Equipe são-carlense fez bonito no Paresp e coloca a cidade em destaque no cenário paulista - Crédito: Divulgação

Em constante evolução e colecionando medalhas e pódios, a equipe de natação ACD (atletas com deficiência) da Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos encerra a temporada com dois resultados considerados espetaculares.

No sábado, 16, na piscina de 50 metros do Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo, o time comandado pelo técnico Mitcho Bianchi disputou a fase estadual do Paresp (antigos Jogos Abertos do Interior) e encerrou a temporada com mais um pódio: o terceiro colocado geral masculino e ainda um inédito quarto lugar no feminino.

Ao final das provas, com a satisfação de dever cumprido, o time são-carlense conquistou 43 medalhas, sendo 27 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze.

De acordo com Mitcho Bianchi, a última competição da temporada apenas comprovou a excelente fase e o trabalho realizado na natação ACD. “Foi um ano de pleno êxito. Conquistamos antes o título regional do Paresp e depois o Campeonato Paulista. Agora mais um pódio. São resultados expressivos e importantes, que mostram o trabalho com metas realizados pelo grupo e deixa São Carlos como uma das melhores equipes ACD do país”, finalizou.

Colocações finais

A pontuação final mostra que São Carlos é destaque na natação ACD.

No quadro da pontuação geral masculina, São José dos Campos ficou em primeiro lugar com 291 pontos, Presidente Prudente com 266 pontos e São Carlos, em seguida, com 247 pontos.

No feminino, Presidente Prudente ficou em primeiro com 278 pontos, Marília com 219 pontos, São José dos Campos com 207 pontos e São Carlos com 190, pontos.

