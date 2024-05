Equipe são-carlense de Kung Fu brilha em campeonato interestadual

Time são-carlense fez bonito na competição paulistana - Crédito: Divulgação

São Carlos brilhou mais uma vez em um evento esportivo. Dezenove atletas da equipe Kung Fu Garra de Águia/Academia Performance, comandada pelo técnico Hugo Brito conquistou 25 medalhas no Campeonato Inter Estadual de Kung Fu, realizado em São Paulo no último domingo, 26.

Em todas as disputas, os são-carlenses brilharam e trouxeram para casa, medalhas no peito. No total foram 25 conquistas, sendo 17 ouros, 5 pratas e 3 bronzes. “Colaboramos também com 10 árbitros na competição e agradeço a Secretaria de Esportes de São Carlos por toda a acolhida”, disse o técnico.

Satisfeito com as conquistas, ele enfatizou que as competições tem como finalidade promover a arte marcial na sua essência, “trazendo a beleza estética dos movimentos do Kung-Fu aliado a marcialidade (que tem ar guerreiro) do combate (Sanda/Boxe Chinês) para a auto defesa”, explicou.

As conquistas

Medalhistas de ouro

Leon dos Santos Brito

Nicolas Batista Ferreira

Emily Bianchim

Tathiana Rosa

Fabiano Zhu

André Vasconcelos

Nicolas Fortulan

Fabio Zhu

Andrew Moreira

Olivia Moreira

Renato de Sá

Enzo Pompeu

Medalhistas de Prata

Marcio Campos

Ivan Borgueti

Daniel Invenzione

Kaleo Piasse

Medalhistas de Bronze

Rafael Invenzione

Luís Eduardo Casa Grande

Carlos Eduardo Ferri

