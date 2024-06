Equipe são-carlense busca títulos e pódios em Meeting paulista

Time são-carlense busca pódios e medalhas no Meeting em São Paulo - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiência) de São Carlos estará em ação a partir desta quinta-feira, 20, quando a Liga Central de Natação (LCN) irá representar a cidade no Meeting São Paulo, que termina sábado, 22, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A meta é buscar medalhas e pódios para a cidade.

Vinte nadadores ACDs, sob o comando do técnico Mitcho Bianchi estarão em ação e as novidades são Fernando Henrique e Moisés José que irão competir pela primeira vez representando a equipe e a cidade de São Carlos. Todas as provas do time são-carlense serão realizadas nesta quinta-feira, 20.

De acordo com Mitcho, o Meeting serve como preparação e dar ritmo a todos os nadadores, já que nas próximas semanas acontece mais uma etapa do torneio nacional, que dá a oportunidade para atletas buscarem índices paralímpicos

“Vamos movimentar todos os nadadores do time, dar experiência e oportunidade para novos integrantes. Mas a meta é buscar bons resultados e evoluir técnica e fisicamente”, afirmou.

Quem compete

Classe S2

Anderson Felipe Araújo de Almeida

Classe S4

Fernando Henrique Oliveira Diniz

Henrique Sacomano Nasser

Moisés José de Oliveira

Ronystony Cordeiro da Silva

Classe S5

Gisele Terezinha dos Santos

Jarbas Ferreira Menezes Júnior

Marcelo Franco

Rosilene Bertolucci

Classe S6

Frank Sebastião de Oliveira César

Classe S7

Diego Henrique Garbuio

Classe S9

Gabriel Conrado Borges de Lima

Classe S10

Georgia Cristina Afonso

Classe S11

Rhyan Henrique Araújo Pinto de Oliveira

Classe S13

Danielle Fernanda de Parolis

Reginaldo Donizete Limão

Classe S14

André Roberto Adolfo

Gabriel Pereira Purgato

Isabela Tane Comar

José Roberto Sylvestre Júnior

Matheus Mioto Teixeira

