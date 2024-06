Equipe são-carlense brilha na Copa Paulínia/PKS de BMX

SIGA O SCA NO

Time são-carlense brilhou em Paulínia com expressivas conquistas - Crédito: Divulgação

A equipe Pedala São Carlos Racing esteve presente na segunda etapa da Copa Paulínia/PKS de BMX, realizado em Paulínia, neste domingo, 2, e conquistou expressivos resultados. Os pilotos são-carlenses brilharam e conquistaram dois títulos e ainda, dois vice-campeonatos.

O dia estava propício. Um clima ameno e muito sol que proporcionaram provas cheias de boas disputas e com um público estimado de aproximadamente 500 pessoas, que puderam prestigiar um belo evento.

Com os pilotos José Felipe Barcelli Opini categoria Boys 10 anos, Pedro Augusto Almeida Carvalho Boys 13/14 anos, Helena Gabriela Almeida Carvalho categoria Pré bike competição, Lidiane de Souza Almeida Carvalho categoria Woman 30+ e Bruno de Oliveira Carvalho 30/39 anos, o time representou muito bem a equipe, trazendo bons resultados.

De acordo com organizadores, o evento muito bem elaborado e com uma estrutura surpreendente, teve mais de 247 pilotos inscritos, em mais de 40 baterias classificatórias e algumas com semifinais e finais.

O pilotos da equipe Pedala São Carlos Racing obtiveram os seguintes resultados, trazendo para nossa cidade nesta segunda etapa:

José Felipe Barcelle Opini - Campeão boys 10 anos

Bruno de Oliveira Carvalho - Campeão novatos 30/39 anos

Helena Gabriela Almeida Carvalho - Vice campeã pré bike competição.

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - vice campeã woman 30+

Pedro Augusto Almeida Carvalho - 11° colocado Expert 13/14 anos.

