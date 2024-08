Equipe infantil de São Carlos vence Ribeirão Preto com tranquilidade

SIGA O SCA NO

Jogadoras infantis comemoram importante vitória na APV - Crédito: Zé_Photografy

Uma vitória com autoridade e relativa tranquilidade. Assim foi o retorno da equipe infantil de vôlei feminino Objetivo/Smec às quadras, após a pausa de julho dedicada aos Jogos Regionais.

A equipe são-carlense esteve em ação pelo Campeonato da APV e no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, na tarde de sábado, 3, e venceu o Active Estação, de Ribeirão Preto por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/15 e 25/17.

A partida marcou a primeira rodada do segundo turno da fase de classificação e a equipe orientada pelo técnico Zé Sérgio necessitou apenas de 1h15 para superar o adversário.

Com o resultado, a equipe são-carlense continua com excelentes chances de se classificar à semifinal. A partida foi arbitrada por Rodrigo Basílio e Lívia Gentil. Apontador: Wladimir do Carmo.

Jogaram pelo Objetivo/Smec: Isadora, Ana Lívia, Emily, Bia. Karina, Lara, Clara, Lavínia, Bianca, Manu, Mariana, Gabi, Rayna e Letícia. Técnico: Zé Sérgio.

Active: Yasmin, Samaris, Lara, Lorena, Cláudia, Ana Júlia, Geovanna, Giovana, Jhennifer, Ana Clara, Laura, Thainá, Clara e Duda. Técnico: Isac.

Ao final da partida, Zé Sérgio elogiou o desempenho do time, reforçando que a preparação não foi a ideal. Mas as atletas mostraram determinação.

“Somente no primeiro set, devido mais a ansiedade e nervosismo, elas sentiram um pouco. Depois que a poeira baixou, a partida se desenvolveu com naturalidade. Passaram a sacar bem e conseguiram ditar o ritmo da partida. A partir daí a vitória veio com tranquilidade”, disse o técnico são-carlense.

