Equipe infantil de São Carlos perde e disputa a Série Bronze da APV

Equipe infantil vai disputar a Série Bronze da APV - Crédito: Divulgação

A vontade era grande, mas em um sábado, 28, de pouca inspiração, a equipe infantil de vôlei feminino acabou derrotada para Franca, na casa do adversário, pela fase de classificação do campeonato da APV. Com isso, a equipe irá disputar a Série Bronze da competição.

O jogo foi realizado no ginásio municipal de esportes Demétrio Soares, no Complexo Champanhat. Em 1h23, as atletas orientadas pelo técnico Zé Sérgio, perderam por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/19 e 25/22.

O Objetivo/Smec jogava por uma vitória simples para tentar a vaga para a Série Prata. Porém as atletas não conseguiram reeditar as boas apresentações e viram Franca levar a melhor;

“O trabalho foi coroado de êxito, pois retornamos este ano com um time formado as escolinhas da AVS. O time é jovem e inexperiente e fez boas apresentações. Mas desta vez, acho que o nervosismo falou mais alto e as atletas sentiram. Isso faz parte do aprendizado”, ponderou Zé Sérgio.

Na Série Bronze o Objetivo/Smec irá encarar o São Carlos Clube em um clássico são-carlense nas semifinais da Bronze. Quem vencer, disputa o título.

Arbitragem da partida de Afonso Santos e Jone Cappato. Apontadora Kaione Cappato.

Franca: Manu, Amanda, Lívia, Rafa, Gabi, Eloah, Mariana, Natália, Isadora, Izabela, Sophia, Duda. Técnico: Davi.

Objetivo/Smec: Lívia, Giovana, Emily, Lara, Clara, Lavínia, Bianca, Mariana, Gabu, Isabelli, Karina, Isadora, Rayssa e Letícia. Técnico: Zé Sérgio.

